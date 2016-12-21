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Tunceli'de su samuru görüntülendi

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü: - "Su samuru nesli tehlike altında olan bir tür ve son zamanlarda ilimizde sıkça görüntülenmesi bizleri mutlu ediyor"

Tunceli'de su samuru görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen bir su samuru, Tunceli'de Pülümür Çayı'nda görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin yaban hayatı açısından zengin bir il olduğunu belirterek "İlimizde yaban yaşamının zengin olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Sucul ekosistemler ve kara ekosistemler hepsi de var. İlimizin yüzde 27'si ormanla kaplı. Bu şekliyle Tunceli, Bingöl hattında önemli türleri barındırıyor." dedi.

Gürsönmez, canlıların yaşam alanı buldukları yerlerde korunamaması durumunda nesillerinin hızla yok olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu güzel ve önemli tür, son zamanlarda ilimizde neredeyse tüm akarsu ve derelerde görüntüleniyor. Su samuru nesli tehlike altında olan bir tür ve son zamanlarda ilimizde sıkça görüntülenmesi bizleri mutlu ediyor. Bu bizim açımızdan son derece önemli ve anlamlıdır. Vatandaşlarımız bu türün yaşaması ve çoğalması için duyarlı olması gerekiyor. Bu canlının besin zinciri içinde bulunan derelerin tahrip edilmemesi, balık türlerinin aşırı avlanarak besin zincirinin koparılmaması gerekiyor."

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca geçen yıl yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi kapsamında, Tunceli'de de karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışması yapıldığını anımsatan Gürsönmez, hazırlanan rapora göre memeli türlerinden 8 türün izlenmesinin kararlaştırıldığı ve bu türler arasında izlenmesi gereken ilk türün su samuru olduğunu kaydetti.

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Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şube MüdürlüğüPülümür ÇayıSu SamuruTunceli
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