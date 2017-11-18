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Tunceli'de terör operasyonu

- Hozat ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 mağara ve bir sığınakta 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonda bulunan 2 mağara ve bir sığınakta 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede Hozat ilçesi kırsalında 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği vurgulanan açıklamada, operasyonda 2 mağara ve 1 sığınakta 2 basma düzenekli ve 1 gergiden kurtulma düzenekli, 1 de pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, bu patlayıcıların yanı sıra pil blokları, 10 metre kablo, 3 çift ayakkabı, parka, sırt çantası, yazıcı ile çeşitli yaşamsal malzeme ele geçirildiği aktarıldı.

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