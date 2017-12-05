Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda, patlatılmaya hazır 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak Mazgirt ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, teröristlerce araziye yerleştirilen, alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlamaya hazır 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
İl genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.