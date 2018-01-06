Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Tunceli'de terör operasyonu

- İl merkezi kırsalında teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli il merkezi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 mağara içerisinde terör örgütüne ait mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkez ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda tespit edilen 2 mağara içerisinde el telsizi, 4 kalaşnikof şarjörü, kamera, güneş paneli, 3 terörist kıyafeti, 2 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 70 eldiven, 3 ayakkabı, 70 bere, 160 atlet, 20 kazak, 100 çift çorap, 70 patik, 2 battaniye, 2 panço, 10 puşi, muhtelif yaşam malzemesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Terör OpersyonuTunceliTunceli Valiliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5