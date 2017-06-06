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Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyon

- Hozat ve Pertek ilçelerinde terör örgütlerinin kurye, milis ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyon

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, terör örgütlerinin kurye, milis ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'nun kurye, milis ve işbirlikçilerine yönelik Hozat ve Pertek ilçelerinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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