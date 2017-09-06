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Tunceli'deki öğretmen atamaları

- Farklı illere atamaları yapılan 62 öğretmenden 50'si, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu kentte görev yapmayı sürdürecek - Tunceli Valisi Sonel: - "Bu kapsamda 50 öğretmenimizin tayinlerinin durdurulduğu tarafımıza bildirildi. Eğitim yılının sorunsuz başlaması bizleri sevindiriyor. Eminim ilimiz bu yıl eğitimdeki başarı çıtasını artırmaya devam edecek"

Tunceli'deki öğretmen atamaları

TUNCELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Tunceli'den farklı illere atamaları yapılan 50 öğretmenin tayinleri Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu durduruldu.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin son yıllarda eğitimde yakaladığı başarıyla marka bir şehir olmayı başardığını belirtti.

Eğitimdeki başarının öğretmen, okul idaresi, veliler, milli eğitim ve öğrencilerin ciddi özverisi ve gayretiyle yakalandığını vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:

"Eğitim, öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala 62 öğretmemizin başka illere tayin edilmesi ilimizde eğitimde ciddi aksamalara neden olabileceği hususunda kaygılarımızı da beraberinde getirdi. Öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması ve ilimizde eğitim öğretimin sorunsuz başlayıp devam etmesi için AK Parti İl Başkanımız Fatih Tek ile Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması konusundaki talebimizi olumlu karşıladı."

Sonel, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığına işaret ederek, "Bu kapsamda 50 öğretmenimizin tayinlerinin durdurulduğu tarafımıza bildirdi. Eğitim yılının sorunsuz başlaması bizleri sevindiriyor. Eminim ilimiz bu yıl eğitimdeki başarı çıtasını artırmaya devam edecek. Öğretmenimizin tayinlerini durdurma konusunda bize destek veren Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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