Tunceli'deki orman yangınları

TUNCELİ (AA) - Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, kentte güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sonrasında ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarına ilişkin, "Biz başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve onun taşra teşkilatı olmak üzere Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü derhal bu yangınlara müdahale etmeye davet ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sonrasında ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde gerçekleştirilen operasyonların ardından başlayan orman yangınların yer yer devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, yanan bazı bölgelerin 1971 yılında milli park ilan edilen Munzur Vadisi içinde olduğunu belirtti.

Tunceli'de devam eden yangınlara bir an önce müdahale edilmesi çağrısı yapan Yıldırım, "Biz başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve onun taşra teşkilatı olmak üzere Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü derhal bu yangınlara müdahale etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Valilik yalanlamıştı

Tunceli Valiliğinden bir süre önce yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Dersim yanıyor" başlığı altında asılsız haberler ve paylaşımların yer aldığı, bölgeye ait olmayan yangın fotoğraflarının kullanıldığı belirtilmişti.

Valilik, son günlerde yayılan asılsız haberlere değinerek, şu bilgileri aktarmıştı:

"İlimiz Hozat Aliboğazı, merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi Bali Deresi mevkilerinde son bir hafta içinde güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çatışmalar sonucu meydana gelen orman yangınları örtü yangını şeklinde olup, orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana gelmiştir."

Yangının Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldüğü duyurulan açıklamada, merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi Bali Deresi mevkilerindeki örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahalede bulunulamadığı, operasyonların tamamlanmasının ardından gerekli müdahalenin yapılacağı vurgulanmıştı.