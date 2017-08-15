Tunceli'deki orman yangınları

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sonrasında çıkan orman yangınlarının tamamının Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya ve basın yayın organlarında "Dersim Yanıyor" başlığı altında asılsız haberlerin yapıldığı ve Tunceli'ye ait olmayan yangın fotoğraflarının kullanıldığı belirtildi.

Çıkan yanlış haberler ve kullanılan sahte fotoğraflarla ilgili 11 Ağustos'ta konu hakkında gerekli açıklamanın yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli'de son bir ay içerisinde güvenlik güçlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadele kapsamında 19 terörist etkisiz hale getirildi ve çok sayıda mühimmat ile patlayıcı madde ele geçirildi. Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda Hozat ilçesi Aliboğazı, merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi Bali Deresi mevkilerinde son bir hafta içerisinde güvenlik kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır."

Çatışmalar sonrası meydana gelen orman yangınının, orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Hozat Aliboğazı mevkisinde meydana gelen orman yangını Orman İşletme Müdürlüğümüz yangın ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi, Bali Deresi mevkisinde meydana gelen örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahale edilememiş olup, operasyonlar sonucunda gerekli müdahale yapılacağını duyurmuştuk. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta merkez Kutuderesi'ndeki örtü altı yangını tamamıyla kontrol altına alınmış idi. Bugün de Munzur Vadisi Bali Deresi mevkisindeki örtü altı orman yangını sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarımız sonucunda Orman İşletme Müdürlüğümüz ekiplerince tamamen kontrol altına alınmıştır."



