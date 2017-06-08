Tunceli'deki terör örgütlerine yönelik operasyon

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ve Pertek ilçelerinde, 3 ayrı terör örgütünün kurye ve iş birlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'nun kurye ve iş birlikçilerine yönelik Hozat ve Pertek ilçesindeki operasyonda 12 zanlının yakalandığı anımsatıldı.

Bu kişilerden polisteki işlemleri tamamlanan 7'sinin adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Zanlılardan 6'sı 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından tutuklanmış, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5 kişinin ise gözaltı işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kentte, teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



