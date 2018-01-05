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Tuncelili taşeron işçilerden kadro halayı

- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel: - "Tunceli'mizde de 900 civarında bu şekilde vatandaşlarımız var. Müracaatlar alınıyor. Hem memleketimize hem Tunceli'mize hem de taşeron işçilerimize ailelerinizle birlikte hayırlı uğurlu olsun diyoruz"

Tuncelili taşeron işçilerden kadro halayı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kadroya alınacak bir grup taşeron işçi, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile halay çekerek kutlama yaptı.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kararın ardından, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Tunceli Belediyesi önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan belediyenin taşeron işçileri, kararı davul zurna çalıp halay çekerek kutladı. İşçilere, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de eşlik etti.

Sonel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tunceli Belediyesindeki taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sürecin başladığını belirterek kadronun işçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların gayretleriyle taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili işlemlerin başlatıldığını dile getiren Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de de 900 civarında bu şekilde vatandaşımız var, müracaatlar alınıyor. Hem memleketimize hem Tunceli'mize hem de taşeron işçilerimize ailelerinizle hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de Tuncelimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Konuşmanın ardından taşeron işçilerin müracaatlarının alınmasına başlandı.

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Taşeron IşçiTunceliTunceli BelediyesiTunceli Valisi Ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel
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