Tunceli'nin yolları başarılı operasyonlarla güvenli hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, karayoluyla Pülümür ilçesine giderek, önceden terörle anılan Zağge, Kutuderesi ve Ağlayan Kayalar mevkilerinde incelemelerde bulundu.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile Pülümür'e giden Sonel, ilçede göreve başlayan Kaymakam Ömer Faruk Fidan'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretten sonra Kaymakam Fidan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve beraberindeki yetkililerle ilçeyi gezen Vali Sonel, esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçedeki okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Sonel, ardından güvenlik noktalarına geçerek güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.

Vali Tuncay Sonel, burada "Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Vatanı için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor. Allah'tan aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şifalar diliyorum." dedi

İlçe programının ardından tekrar karayoluyla Pülümür Vadisi'ne geçen Sonel, önceden terörle anılan Zağge ve Kutuderesi mevkilerinde vatandaşlarla buluştu, Ağlayan Kayalar'da ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sonel, Pülümür ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe gezileri kapsamında tüm ilçeleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

İlçe gezilerinin vatandaşların sorunlarını birebir dinleyerek ve taleplerini öğrenmek açısından önemli bulduğunu vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Tüm ilçelerimiz kendi içinde çeşitli güzellikleri barındırıyor. İlçelerimizin kaliteli hizmetler alması açısından sorunlarını yerinde tespit etmek, vatandaşlarla, askerimizle, polisimizle, öğretmenimiz, öğrencimizle, şehit ailelerimiz, gazilerimizle, kamu çalışanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla yüz yüze görüşmek son derece önemli. Biz hizmet için her yere gideceğiz, insanımızla kucaklaşacağız. Onlara hak ettikleri kalitede hizmeti sunarak devletimizin şefkatini ve sıcaklığını göstereceğiz." dedi.

- "1 milyar liranın üzerinde bir ödenek ayrıldı"

Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Sonel, geçen yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli'yi ziyareti esnasında Tunceli-Pülümür karayolunda incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Pülümür karayolunun ve iki farklı yolun öncelikli yol kapsamına alınarak yapılması için yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde bir ödenek ayrıldı. Yollarımızda çalışmalarımıza bu yıl inşallah başlayacağız. Pülümür karayolumuz ilimiz açısından son derece önemli. Güvenlik birimlerimizin son yıllarda yaptığı başarılı operasyonlarla Pülümür karayolu başta olmak üzere tüm yollarımız vatandaşlarımız için güvenli hale getirildi. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve İçişleri Bakanımızın bizlere verdiği desteklerle terörle mücadeledeki kararlılığımız aralıksız devam edecek ve vatandaşlarımız bu yollarda sorunsuz, korkusuz, huzur içinde geçebilecek. İlimize her konuda destek sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya halkımız adına şükranlarımızı sunuyorum."