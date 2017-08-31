Tunus açıklarında kaçak göçmen teknesi battı

TUNUS (AA) - Tunus'un Libya sınırı yakınlarında Akdeniz'de yasa dışı göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı bildirildi.

Tunus Kızılayı Yetkilisi Şemseddin Merzuk, AA muhabirine, Libya sınırı yakınlarında Akdeniz'de yasa dışı göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Merzuk, Akdeniz'de batan tekneden kurtulan Nijer uyruklu bir göçmenin Tunus'un Libya sınırı yakınında Bengirdan bölgesindeki Ketif limanına yüzerek ulaştığını belirtti.

Merzuk, "Nijerli göçmenin ifadesine göre, Libya'nın batısındaki Zuvara bölgesinden hareket eden yaklaşık 120 kişiyi taşıyan bir tekne, yakınlarından geçen bir gemi nedeniyle batmış." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.











