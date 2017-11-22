Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Lübnan ODTÜ TEKNOKENT Süleymanpaşa Belediyesi Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Tunus aracılığıyla Cezayir'den Libya'ya enerji transferi

- Cezayir, Tunus aracılığıyla Libya'ya enerji transfer etmeyi planlıyor

Tunus aracılığıyla Cezayir'den Libya'ya enerji transferi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in Tunus aracılığıyla Libya'ya enerji transfer etmeyi planladığı bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, iki ülke arasında enerji alanında ortaklık anlaşmasına varmak üzere Cezayir'i ziyaret eden Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) heyeti, Cezayir hükümetine bağlı Elektrik ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Arkab ile bir araya geldi.

Arkab, ülkesinin üretim fazlası enerjiye sahip olduğunu belirterek, "Elektrik ya da diğer hizmetlerin ihraç edilmesi için Tunus aracılığıyla Libya ile Cezayir arasında yüksek gerilimli elektrik bağlantısı kurulması imkanını inceliyoruz." ifadesini kullandı.

GECOL Yönetim Kurulu Başkanı Ali Muhammed Sasi de ülkesinin, enerji üretimi ve transferi gibi alanlarda bazı sorunlarla mücadele ettiğine değinerek, bu nedenle Libya'nın batısı ve güneyindeki kentlere Cezayir'den enerji sağlanmasını istediklerini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CezayirLibyaTunus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5