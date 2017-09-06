Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'den

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkedeki siyasi sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Nahda'yı "sivil kanada çekme çabalarında hata yaptıklarını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Sibsi, ülkedeki gazetelerden birine verdiği röportajda tartışmalı açıklamalarda bulundu. Ülkedeki "uzlaşıya dayalı sistemin sürdürülemez ve felçli" olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini savunan Sibsi, açıkça ifade etmeksizin anayasal bazı kurumların "devletin bütünlüğü ve varlığını" tehdit ettiğini dile getirdi.

Mevcut anayasanın, "ülke yönetimi ve kalkınma konusunda yürütmenin çalışmasına müsaade etmediğine" işaret eden Sibsi, "Anayasa metninde Tunus'un yönetim şekli açıkça belirtilmiyor. Anayasa yetkinin sadece yasama ve yürütme arasında dağıtılmasını öngörüyor. Buna rağmen sonunda siyasi denge sağlayacak parlamenter yapıya benzer bir yapı ortaya çıktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Sibsi, kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi'nin, Nahda Hareketi Partisi'yle koalisyonuna da değindi. Sibsi, Nahda Partisi'ni "sivil kanada çekme çabalarının hata olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Sibsi, 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından koalisyonun şart olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Seçimlerin ardından kendimizi hassas bir durumla karşı karşıya bulduk. Ülkedeki sorunların çözümü ya da işleri daha karmaşık hale getirmemek için koalisyon kurmamız gerekti. Nahda Partisi, diğer partiler gibi bizimle koalisyona hazırdı. Nahda, koalisyon teklifini şartsız olarak kabul etti. Biz de en azından Nahda'nın sivil kanada gelmelerine katkı sağlarız, dedik. Ancak sanırım hata yaptık."

Nida Tunus Partisi, 2014 yılındaki seçimlerden 86 vekille birinci çıkmış hükümeti kurmak için seçimleri 69 sandalyeyle ikinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi Partisi ile anlaşmıştı. Ancak Nida Tunus Partisi'nden ayrılarak, yeni parti kuranlarla Nida'nın parlamentodaki vekil sayısı 58'e düşmüştü.