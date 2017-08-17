Tunus Cumhurbaşkanının miras ve evlilikte kadın erkek eşitliği talebine alimlerden tepki

TUNUS (AA) - Tunuslu İslam alimleri, Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi'nin mirasta eşitlik ve kadınların Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme taleplerini reddettiklerini açıkladı.

Başkentte Tunus Alimler Cemiyeti ve Aşırılık Karşıtı İtidal İçin Çalışan İmamlar Cemiyeti tarafından düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Tunus Zeytune Üniversitesi hocaları, Sibsi'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Toplantıda konuşan Eski Tunus Din İşleri Bakanı Nureddin el-Hadimi, "Tunuslu alimler ve imamlar olarak Cumhurbaşkanı'nın girişimine karşı olduğumuzu bildirmek için bir araya geldik." dedi.

Zeytune alimleri ve imamların miras ve evlilik konusunda İslamın hükümlerini savunduğunu dile getiren Hadimi, "Kur'an-ı Kerim, özellikle Nisa suresinde miras konusunu ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir içtihat yapılamaz." şeklinde konuştu.

Hadimi, imamların bu konudaki duruşlarının içtihadı reddettikleri anlamına gelmediğini ancak Tunus'un İslam referanslı sivil bir hukuk devleti olduğunu göstermek amacı taşıdığını vurguladı.

Toplantıda konuşan Eski Tunus Müftüsü Hamde Saayyid, miras konusunun Kur'an-ı Kerim'de kesin şekilde belirtilen konular arasında yer aldığını, mirasta bölüşmenin niteliğine dair ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu söyledi.

Saayyid, miras konusunda inen ayetlerin kati anlamlar içerdiğini belirterek, "Bu konuda tevil yada ihtilaf söz konusu değildir. Konu içtihada açık bırakılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 13 Ağustos Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda davetlilere yaptığı konuşmada, mirasta kadın erkek eşitliğinin sağlanması, Müslüman kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme için çalışmalar yapılması talebinde bulunmuştu. Sibsi ilgili konuların yasal, kültürel, dini ve toplumsal yönlerini araştıracak bir komisyon kurulduğunu da duyurmuştu.