Tunus hükümetinden sosyal yardım paketi

TUNUS (AA) - Hayat pahalılığı yüzünden düzenlenen protestolarla sarsılan Tunus'ta hükümet, dar gelirli 200 bin aileye ücretsiz sağlık hizmeti ve ek 40 milyon dolarlık sosyal yardım sağlayacağını açıkladı.

Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi, başkentte düzenlediği basın toplantısında, "Başbakan Yusuf Şahid, dar gelirli ailelere sağlanmak üzere 100 milyon Tunus Dinarı (yaklaşık 40 milyon dolar) sosyal yardım sağlanmasını kararlaştırdı." dedi.

Sosyal yardım paketindeki miktarın ailedeki kişi sayısına göre belirleneceğini, dar gelirli grubunda kalan 200 bin aileye Sosyal İşler Bakanlığı tarafından ilk 3 ayda verilen kartlarla nisan ayından itibaren ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacağını aktaran Trablusi, halihazırda 120 bin ailenin 70 milyon Tunus Dinarı (yaklaşık 28,2 milyon dolar) sosyal yardımdan yararlandığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün ulusal uzlaşı hükümetini destekleyen partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "toplumun dar gelirli grubuna destek ve asgari ücretin azaltılması" gibi önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti. Ancak hükümetten asgari ücrete ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin, hayat pahalılığı protestolarının yaşandığı ve dar gelirli ailelerinin yaşadığı başkentteki Hay et-Tedamun bölgesini yarın ziyaret edeceği de bildirildi.

- Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta devletin kemer sıkma tedbirlerini artırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında birbiri ardına zamlara neden olmuş ve bunlara karşı pazartesi günü protesto gösterileri başlamıştı.

Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ivme kazanan gösteriler, Tunus geneli ve başkentin bazı mahallelerine kadar yayılmış, eylemlerin bazılarında şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı. Savunma Bakanlığı ise önlem olarak devlet binalarını korumak üzere yaklaşık 2 bin askerin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Arap Baharı'nın 7'nci yıldönümünü 14 Ocak'ta kutlamaya hazırlanan Tunus'ta, hayat pahalılığına karşı kitlesel gösterilerin gerçekleşmesi bekleniyor.