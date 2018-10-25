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Tunus ile AB arasında 270 milyon avroluk anlaşma

- Tunus ile AB Komisyonu arasında adalet, enerji ve dış ticaret alanlarında 270 milyon avro değerinde 4 anlaşmaya imza atıldı

Tunus ile AB arasında 270 milyon avroluk anlaşma
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TUNUS (AA) - Tunus ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu arasında adalet, enerji ve dış ticaret alanlarında 270 milyon avro değerinde 4 anlaşma imzalandı.

İmza töreni Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlendi. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmalara imza attı.

Törendeki konuşmasında Tunus ekonomisinin son dönemde ilerleme kaydettiğini belirten Sibsi, AB'ye Tunus için belirlenen sınıflandırmayı yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Jean-Claude Juncker ise AB'nin, "vergi cennetleri listesi"nde kara listeden çıkarılan ve şu an gri listede bulunan Tunus'un bu listeden de çıkarılması meselesini incelemek üzere olduğunu belirtti.

Öte yandan Juncker, Tunus'un 2011'den bu yana bir milyondan fazla Libyalı göçmeni barındırarak Avrupa'ya göçün azalmasına katkı sağladığını dile getirdi.

AB'nin düzensiz göçmenler konusunda kapsamlı bir proje başlatmayı planladığını belirten Juncker, "Göçmenlerin Avrupa'ya girmesine karşı kapılarımızı kapattığımızda, yasa dışı yollardan gelecekler. Bu nedenle bizim Afrika ve Avrupa arasında yasal göçü teşvik etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, iki günlük ziyaret için bugün Tunus'a gelmişti.

AB, "vergi cennetleri listesi"nde kara listede bulunan Tunus'u geçen ocak ayında gri listeye almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABAnlaşmaTunus
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