Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Tunus ile BAE arasındaki uçuş krizi

- Nahda Hareketi: "BAE'nin uygulaması Tunus, ülkenin kadınları ve halkına zarar vermiştir. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor"

Tunus ile BAE arasındaki uçuş krizi

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadınlara yönelik vize kısıtlaması kararının bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi İcra Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, "kardeş Arap ülkelerinin siyasi amaçlı ayrımcılıktan uzak kalmaları" istendi.

Arap dünyasındaki geniş anlaşmazlıklara bir sınır getirilmesi talep edilen açıklamada, "BAE'nin uygulaması Tunus, ülkenin kadınları ve halkına zarar vermiştir. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta cuma günü yerel basında yer alan haberlerde, Emirates Havayolları ile yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer aldı.

BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Tunus resmi haber ajansı TAP, Tunus'taki BAE Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü dışişleri bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, büyükelçinin, "sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve sınırlamanın kaldırıldığı" yönündeki sözleri paylaşıldı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmama kararının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle olduğunu söyledi.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu uygulamanın ardından BAE'ye ait Emirates Havayollarının tüm seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi de "Tunus'un Emirates Havayollları şirketi hakkında aldığı uçuşları durdurma kararı, Tunuslu kadın yolcular hakkındaki uygulama uluslararası anlaşmalar ve yükümlülükler çerçevesinde düzelene kadar devam edecektir." açıklamasında bulundu.

BAE geçen şubat ayında Tunuslulara 2015 yılından beri güvenlik gerekçesiyle uyguladığı vize sınırlamasını kaldırdığını açıklamıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap EmirlikleriEmiratesNahda HareketiTunus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5