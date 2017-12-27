Tunus ile BAE arasındaki uçuş krizi

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadınlara yönelik vize kısıtlaması kararının bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi İcra Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, "kardeş Arap ülkelerinin siyasi amaçlı ayrımcılıktan uzak kalmaları" istendi.

Arap dünyasındaki geniş anlaşmazlıklara bir sınır getirilmesi talep edilen açıklamada, "BAE'nin uygulaması Tunus, ülkenin kadınları ve halkına zarar vermiştir. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta cuma günü yerel basında yer alan haberlerde, Emirates Havayolları ile yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer aldı.



BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Tunus resmi haber ajansı TAP, Tunus'taki BAE Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü dışişleri bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, büyükelçinin, "sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve sınırlamanın kaldırıldığı" yönündeki sözleri paylaşıldı.



BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmama kararının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle olduğunu söyledi.



Tunus Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu uygulamanın ardından BAE'ye ait Emirates Havayollarının tüm seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.



Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi de "Tunus'un Emirates Havayollları şirketi hakkında aldığı uçuşları durdurma kararı, Tunuslu kadın yolcular hakkındaki uygulama uluslararası anlaşmalar ve yükümlülükler çerçevesinde düzelene kadar devam edecektir." açıklamasında bulundu.

BAE geçen şubat ayında Tunuslulara 2015 yılından beri güvenlik gerekçesiyle uyguladığı vize sınırlamasını kaldırdığını açıklamıştı.



