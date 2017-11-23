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Tunus ile Ürdün arasında 12 işbirliği anlaşması imzalandı

TUNUS (AA) - Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki'nin katılımıyla Tunus'ta gerçekleştirilen, 9.Tunus-Ürdün Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı. Başkent...

Tunus ile Ürdün arasında 12 işbirliği anlaşması imzalandı

TUNUS (AA) - Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki'nin katılımıyla Tunus'ta gerçekleştirilen, 9.Tunus-Ürdün Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

Başkent Tunus'taki Başbakanlık Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ve Ürdünlü mevkidaşı Mulki'nin yanı sıra iki ülkeden çok sayıda bakan katıldı.

İmzalanan anlaşmalar arasında ihracat, yatırım, serbest bölge, endüstri alanları kurulumu, turizm ve tüketici koruma alanında işbirliği konuları yer aldı.

Tunus-Ürdün Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin dokuzuncu toplantısına, Ürdün'den 40 kadar iş adamının da katıldığı kaydedildi.


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