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Tunus-Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı

TRABLUS (AA) - Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın, bugün yeniden açıldığı bildirildi.Libya'nın Zuvare Belediye Başkanı Hafız bin Sasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısının her iki tarafında...

Tunus-Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı

TRABLUS (AA) - Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nın, bugün yeniden açıldığı bildirildi.

Libya'nın Zuvare Belediye Başkanı Hafız bin Sasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısının her iki tarafında durumun normal seyrine döndüğünü, Tunuslu yetkililerin sınır kapısında güvenlik önlemlerini artırdığını kaydetti.

Bin Sasi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Muhafız Kuvvetleri'nin, sınır kapısına yakın bölgeye saldıran güçleri püskürttüğünü ve şu an sınır kapısının UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığının kontrolünde olduğunu belirtti.

Dün, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın Libya tarafındaki sınır görevlileri ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar arasında sınır kapısına hakim olmak için çıkan çatışmada iki kişinin öldüğü, ayrıca yaralıların olduğu bildirilmişti.

Libya tarafındaki sınır görevlilerinin Tunus'a kaçtığı, bu nedenle Tunuslu yetkililerin Libya'ya geçişleri durdurduğu aktarılmıştı.

Tunus ile Libya arasındaki en büyük ve güvenlik anlamında en hassas sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Ras Cedir, daha önce de Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle sınıra hakim olmaya çalışan grupların çatışmalarına sahne olmuştu.

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LibyaRas Cedir Sınır KapısıTunus
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