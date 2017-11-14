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Tunus meclisi yeni YSK başkanını seçti

TUNUS (AA) - Tunus meclisinde düzenlenen beşinci oturumda Yüksek Seçim Komisyonu Başkanlığına oy çokluğuyla Muhammed et-Telili el-Mansari seçildi. Meclis Başkanı Muhammed Nasır, oylamaya dair yaptığı açıklamada adaylardan Muhammed et-Telili...

Tunus meclisi yeni YSK başkanını seçti

TUNUS (AA) - Tunus meclisinde düzenlenen beşinci oturumda Yüksek Seçim Komisyonu Başkanlığına oy çokluğuyla Muhammed et-Telili el-Mansari seçildi.

Meclis Başkanı Muhammed Nasır, oylamaya dair yaptığı açıklamada adaylardan Muhammed et-Telili el-Mansari'nin 115, Necla İbrahim'in 49, Enis el-Cerbui'nin 5 oy aldığını belirtti.

Nasır, Mansari'nin oy çokluğuyla YSK başkanlığına seçildiğini ifade etti.

Tunus'ta YSK'nın 9 üyesi arasında mecliste yapılan oylamada, mutlak çoğunluğu elde eden kişi başkan olarak seçiliyor.

Avukat Mansari, 2011-2014 yılları arasında YSK'nın yerel ofislerinde çalıştı. Tunus meclisi tarafından Ocak 2017'de YSK'ya, avukatlık kadrosundan üye olarak seçilen 43 yaşındaki Mansari, evli ve üç çocuk babası.

Tunus'ta YSK Başkanı Şefik Sarsar, yardımcısı Murad bin Mevla ve komisyon üyesi Lemya ez-Zerkuni, "siyasi baskı" gerekçesiyle mayıs ayında görevlerinden istifa etmişti.

Ülkede, devrimden sonraki ilk yerel seçimlerin 17 Aralık 2017'de yapılması gerekiyordu ancak bazı siyasi partilerden gelen itirazlar üzerine 25 Mart 2018'e ertelenmişti.

İtiraz eden partiler, yerel yönetimler yasasında reform eksikliği ve YSK'da başkanlık makamı dahil idari boşluk olduğuna işaret etmişti.


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Muhammed Et-Telili El-MansariTunusYSK
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