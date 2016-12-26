Tunus Nahda Hareketi Partisi Başkanı Gannuşi:

KAYRAVAN (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi Başkanı Raşid el-Gannuşi, Suriye ve Irak'ta siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Partinin Kayravan kentinde düzenlediği toplantıda konuşan Gannuşi, "Batı'da radikal sağ yükselişe geçti, Arap dünyası yanıyor, Suriye halkının yarısı yerinden oldu. Biz parti olarak Suriye ve Irak'ta siyasi çözümü destekliyoruz." dedi. Gannuşi, Tunus'ta da diyalog yolunu kullanarak sorunlarını çözdüklerini ve herkesin taviz verdiğini ifade etti.

Almanya'nın başkenti Berlin’de Noel pazarına yapılan saldırının faili Tunuslu Anis Amri'yle ilgili ise Gannuşi, "Bu şahıs devrimin değil, devrik Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali rejiminin çocuğu." diye konuştu.



