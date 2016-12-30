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Tunus Suriye'deki ateşkesten memnun

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de çatışan...

Tunus Suriye'deki ateşkesten memnun

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de çatışan taraflara ateşkese saygılı olma ve insani yardımların ulaşımının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Anlaşmanın, Suriye halkının sıkıntılarını bitirecek bir çözüme ulaşmayı kolaylaştırmasının temenni edildiği açıklamada, Suriyeli tarafların müzakerelere başlama hazırlığında olmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ateşkes anlaşmasının sürdürebilmesi için çaba sarfetme çağrısı yapıldı.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkeste Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar kapsam dışı bırakıldı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya'nın öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

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AteşkesSuriyeTunus
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