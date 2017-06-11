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Tunus Türkçe Kulübü iftarı

- Tunus Üniversitesi 9 Nisan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde Türkçe öğrenen öğrenciler Tunus Türkçe Kulübü'nün iftarında bir araya geldi

Tunus Türkçe Kulübü iftarı

TUNUS (AA) - Tunus Üniversitesi 9 Nisan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri ve Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları Tunus Türkçe Kulübü'nün iftar yemeğinde buluştu.

Başkentteki tarihi bölge Medine yakınlarındaki bir kültür merkezinde gerçekleştirilen iftara, Tunus Üniversitesi 9 Nisan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde Türkçe eğitimi gören öğrenciler ile Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları bir araya geldi.

İftara katılan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk gençliğinin Tunus gençliğiyle ne kadar benzer, ne kadar yakın olduğunun diğer bir göstergesi de buradaki atmosfer. Burada hangisinin Türk hangisinin Tunuslu olduğunu ayırma imkanımız yok. O kadar ki hem genetik yapı hem kültür yapısı birbirine çok benziyor. Bu akşam, Tunus gençliğiyle beraber Türk Tunus dostluğunun pekiştirilmesi fırsatı oldu." dedi.

Tunus Uluslararası Gençlik Derneği Başkanı Sahbi İbrahim de iftarın iki ülke gençlerinin bir araya gelmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek iki ülke gençliğini bir araya getiren tarihi ve kültürel birçok nokta bulunduğuna işaret etti. İbrahim, Türk ve Tunus gençlerinin ramazan ayında böyle bir akşamda bir araya gelmesinin bir aile kaynaşması yarattığını aktardı.

Geceye katılan öğrenciler, Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Tunus Türkçe Kulübü, Tunus genelinde Türkçe öğrenen öğrencileri bir araya getiren bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.

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