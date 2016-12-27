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Tunus Ulusal Gençlik Konferansı

- Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Şarni: - "Devlet kurumlarıyla gençler arasında güvenin yeniden kurulması gerekiyor"

Tunus Ulusal Gençlik Konferansı

TUNUS (AA) - Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Magdolin Şarni, siyasi hayatta gençlerin rolünün etkinleştirilmesi temeline dayalı katılımcı devlet politikası hedeflediklerini söyledi.

Ulusal Gençlik Kongresi açılışında konuşan Şarni, "Devlet kurumlarıyla gençler arasında güvenin yeniden kurulması gerekiyor." dedi.

Şarni, ülkenin tüm bölgelerindeki gençlere ulaştıklarını onlardan gelecek tavsiye ve teklifleri başbakana sunacaklarını belirtti.

Ülke genelinde kahvehaneler, eğitim alanları ve ceza infaz kurumları da dahil olmak üzere bin 250 yerde program düzenlediklerini dile getiren Şarni, bu programlara 40 bin 650 gencin katıldığını vurguladı.

Son resmi verilere göre işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak kaydedilen Tunus'ta 650 bin civarında işsiz bulunuyor. Üniversite mezunu gençlerin sayısının ise yaklaşık 250 bin olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen kongrede, gençlerin katılımcılığının şekilleneceği 2030 stratejisi tespit edilecek. İki gün sürecek kongrenin yarınki oturumunda Başbakan Yusuf Şahid'in konuşma yapması bekleniyor.

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