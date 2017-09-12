"Tunus yerel seçimlere hazır"

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), yerel seçimleri açıklanan tarih 17 Aralık'ta gerçekleştirmeye hazır olduklarını ve aday başvurularının 19-26 Eylül tarihlerinde başlayacağını duyurdu.

YSK'nın başkentteki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Cemal Cerbui, "Yerel seçimleri, belirlenen 17 Aralık tarihinde gerçekleştirmeye hazırız. Bizler seçimin gerçekleşmesi yönünde sonraki aşamaları planladık. Seçimleri belirlenen tarihte veya ertelenmesi durumunda ileri bir tarihte gerçekleştirmek için sahadaki çalışmalarımız ve lojistik kapasitemiz tam." dedi.

Cerbui, seçim komisyonu bölgesel temsilci atamalarının ve seçmen kayıtlarının yapıldığını, 19-26 Eylül arasında da adaylık başvurularını kabul edeceklerini dile getirdi.

Tunus meclisindeki önde gelen partilerden Nahda Hareketi Partisi (69 milletvekili) ve Nida Tunus Partisi (58 milletvekili) seçimlerin 17 Aralık'ta yapılması konusunda ısrar ediyor. Ancak, geçen hafta toplanan yaklaşık yedi parti idari yapının hazır olmadığı gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunuyor.

Ülkede 2011 yılındaki devrimden sonra ilk kez gerçekleştirilecek yerel seçimlerin tarihi 17 Aralık 2017 olarak açıklanmıştı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Şefik Sarsar, başkan yardımcısı ve komisyondaki bir üye, mayıs ayında "çalışma şartlarının siyasi baskılar sonucunda zorlaşması" gerekçesiyle istifa etmişti.