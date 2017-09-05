"Tunus yılın ilk sekiz ayında 4,6 milyon yabancı turist ağırladı"

TUNUS (AA) - Tunus Turizm Bakanı Salva el-Lumi er-Rekik, Tunus'un yılın ilk sekiz ayında gelen 4,6 milyon yabancı turistten yaklaşık 666 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Başkentin Gammart bölgesinde Tunus Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) arasında Tunus'ta turizm kalitesinin yükselmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına konuşan Turizm Bakanı Rekik, "Ağustos sonunda, Tunus'a bu yıl Cezayir, Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen 4,6 milyon yabancı turistten yaklaşık 1,6 milyar Tunus dinarı (yaklaşık 666 milyon dolar) gelir elde edildi." diye konuştu. Açıklanan rakamların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış kaydettiği aktarıldı.

Akdeniz kıyısında ılıman iklime sahip Tunus, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen kuzey ve batı Avrupalıların uğrak noktası olarak sayılıyor.

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti. Dünya Bankası verilerine göre, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12'sinden fazlasını oluşturan ve Tunus'ta her on kişiden birine istihdam sağlayan Tunus turizmi, söz konusu saldırıların ardından büyük darbe almıştı.