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Tunuslu parlamenter Al Arabiya'ya dava açıyor

-Tunuslu milletvekili ve özel hava yolu şirketi sahibi Feriha, Al Arabiya kanalına hakkında yönelttiği suçlamalar nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor

Tunuslu parlamenter Al Arabiya'ya dava açıyor

TUNUS (AA) - Tunuslu Nahda Hareketi Milletvekili ve Syphax Hava Yolları Şirketi Sahibi Muhammed el-Feriha, "teröristleri Suriye'ye taşıdığı" suçlamasını ortaya atan Al Arabiya televizyon kanalı hakkında Tunus'ta ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlandığını açıkladı.

Feriha, AA muhabirine, Dubai merkezli Al Arabiya televizyon kanalında 26 Ağustos tarihinde yayınlanan bir programda, hava yolu şirketi hakkında "teröristleri Suriye'ye taşıdığı" yönündeki "asılsız ve uydurma" haberlere yer verildiğini söyledi.

Söz konusu iddiaların, "Tunus parlamentosunun onurunu, Tunuslu bir şirketin maddi ve manevi şöhretini" töhmet altında bıraktığını dile getiren Feriha, "Kendimin, şirketimin ve ülkemin, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hiçbir grup tarafından boyun eğdirilmesine müsaade etmeyeceğim. Tunus'un tarafsız kalmaya çalıştığı bölgesel bir çatışmanın içine çekilmesini reddediyorum." diye konuştu.

Feriha, Al Arabiya kanalını Tunus'ta ve uluslararası mahkemelerde dava etmeye hazırlandığını dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Katar'a diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, Doha'nın Hamas gibi bölgedeki Müslüman Kardeşler bağlantılı gruplara desteğini "teröre destek" şeklinde yansıtmıştı. Başta BAE olmak üzere, söz konusu ülkelerde Katar ve bölgedeki Müslüman Kardeşler bağlantılı gruplar aleyhine yoğun bir medya kampanyası başlatılmıştı.










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