Tunuslu uçak mühendisi Zevvari'nin öldürülmesi

TUNUS (AA) - Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.
Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Sözcüsü Süfyan Sliti, mahkemenin biri kadın üç kişinin tutuklanmasına karar verdiğini söyledi.
Soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Sliti, diğer 7 kişinin ise serbest bırakıldığını belirtti.
Sözcü Sliti, zanlıların devletin güvenliğine karşı terör eylemi düzenlemek ve adam öldürmekle suçlandığını kaydetti.
Tunuslu uçak mühendisi Zevvari, 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.
Suikastta İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın parmağı olduğu yönünde iddiaların gündeme gelmesi üzerine ülkede İsrail aleyhine gösteriler düzenlenmişti.
Tunus resmi makamları olayla ilgili başta sessiz kalırken, İçişleri Bakanı Hadi Mecdub pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, suikastta yabancı unsurların varlığının kesin olduğunu söylemişti.