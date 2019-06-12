Tunuslular AB ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasından endişeli

TUNUS (AA) - ADİL ES-SABİTİ - Tunuslular, Avrupa Birliği (AB) ile yıl sonunda imzalanması beklenen kapsamlı serbest ticaret anlaşmasının ülke ekonomisine, özellikle de tarım sektörüne zarar vermesinden endişe ediyor.

Tunus ile AB arasında geçmişte yapılan serbest ticaret anlaşmasının genişletilerek Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'na (DCFTA) geçilmesi amacıyla 2015'ten bu yana görüşmeler yürütülüyor.

Taraflar arasında ilk kez 1995'te imzalanan serbest ticaret anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi. İki taraf arasında anlaşmanın genişletilmesi için 4 yıldır süren görüşmeler sonucu kapsamlı anlaşmanın yıl sonunda imzalanması bekleniyor.

Tunuslular ise AB'nin Akdeniz ülkeleriyle serbest ticareti geliştirme programı kapsamında imzalamaya çalıştığı anlaşmanın ülke ekonomisine ve tarım sektörüne zarar vermesinden endişe duyuyor.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından yayımlanan raporda, taslak metne göre anlaşmanın, hükümet teşvikinin kaldırılması, fiyat düzenlemesi yapılması, pazarlar arası etkileşim ve pazarların AB'ye açılmasını öngördüğü belirtiliyor.

Bunlar göz önüne alınarak anlaşmanın yerli üreticiyi korumaması halinde, yerli ürünlerin yerini AB ürünlerinin alacağı ve Tunus'ta birçok sektörün sıkıntıya gireceği ifade ediliyor.

- "Anlaşma Tunus'un geleceğine yönelik tehdit oluşturuyor"

Tunus Çiftçiler ve Balıkçılar Birliği Başkan Yardımcısı Halid el-Arak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anlaşma Tunus halkına ve geleceğine yönelik bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Birlik olarak anlaşmayı tartışmaya açma çağrısı yaptıklarını belirten Arak, ancak hükümet kanadından bu konuda bir cevap alamadıklarını ifade etti.

Tunus'un AB ile imzalayacağı anlaşmanın eşit koşullarda yapılmadığını aktaran Arak, Tunus'ta tarım sektörünün AB ile rekabet edebilecek seviyede olmadığını, tarımın yüzde 80'inin küçük üreticilerden oluştuğunu söyledi.

"Tunuslu çiftçiler ile AB ülkelerindeki çiftçilerin durumu arasında büyük farklar var." diyen Arak, bu farkların en önemlisinin çiftçilerin aldığı yardım olduğuna dikkati çekti.

AB'nin çiftçilere yılda Tunus bütçesinin 5 katı kadar, yaklaşık 60 milyar avroya ulaşan yardımlar yaptığını dile getiren Arak, ayrıca iki taraf arasında standartlarda farklılık bulunduğunu, Tunus'un AB standartlarına uygun olmayan böcek ilaçları ihlal ettiğini kaydetti.

Arak, Tunus Çiftçiler ve Balıkçılar Birliğinin söz konusu anlaşmaya karşı olduğunu vurgulayarak, ülke çapında ilgili tüm kuruluşların katılımıyla anlaşma üzerinde kapsamlı bir diyalog başlatılması gerektiğini belirtti.

- "Anlaşma Tunus'ta tarım sektörü için yıkıcı bir etki yapacak"

Tunuslu ekonomi uzmanı Abdulcelil el-Bedevi, Tunus'ta tarım üretiminin Avrupa'nın 6-7 kat altında olduğunu buna karşılık üretim maliyetinin ise yüksek olduğunu belirtti.

AB'nin tarım politikası çerçevesinde Avrupa'da zirai üretimin ve ihracatın büyük oranda teşvik edildiğini aktaran Bedevi, Tunus'ta ise tarımdaki desteğin az olduğuna dikkati çekti.

"Bu koşullar altında AB ile serbest ticaret anlaşmasını kabul etmek Tunus'ta tarım sektörü için yıkıcı bir etki yapacak. En çok etkilenen sektörler de tahıl, et ve süt sektörü olacak." diyen Bedevi, bu kapsamda 250 bin çiftçinin ekonomi döngüsünün dışında kalacağı, işsizler ordusuna katılabileceği ve göç tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

- "Tunus anlaşmanın değerlendirmesini yapmadı"

Bedevi, Tunus hükümetinin anlaşma için müzakerelere başlamadan önce eski tecrübeleri değerlendirmek için yeterli vakit ayırmadığını ve ekonomisinin bundan kazanç sağlamadığını belirterek, "Anlaşmanın ekonomiye etkileri yeterince ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık AB'nin anlaşmanın etkilerini incelemek üzere bir kurul görevlendirdiğini, bu kurulun müzakerelerin her aşamasında bundan Tunus'un kazançlı olacağını ileri sürdüğünü aktaran Bedevi, ortaklık anlaşmasının iki tarafın da çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini ancak Tunus'un bunun değerlendirmesini yapmadığını ifade etti.