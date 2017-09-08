Tunus'ta Arakan katliamı protestosu

TUNUS (AA) - Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan saldırılar, Tunus'ta protesto edildi.

Başkentin merkezindeki Burgiba Caddesi'nde düzenlenen iki gösteri için alanı dolduran Tunuslular, Arakan'daki Müslümanlara uygulanan "zorla göç, baskı, şiddet ve katliama" tepki gösterdi.

Tunus'taki Sevgi Hareketi tarafından düzenlenen ilk gösteriye onlarca kişi katıldı. Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani dramı anlatan fotoğrafların taşındığı eylemde, "yaşanan zulmün bir an önce son bulması" istendi.

- "Uluslararası barışa tehdit"

Grup, dağıttığı yazılı açıklamada "Myanmar'da yaşananların uluslararası barışı tehdit ettiğini" ifade etti.

Açıklamada "Sadece çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip Arakan'da değil Myanmar genelinde Müslümanlara yönelik toplu cezalandırma girişimini kınıyoruz. Hükümet güçlerinin, Müslümanları hedef alan öldürme, işkence, baskı ve göçe zorlama şeklindeki uygulamaları Birleşmiş Milletler'in insan hakları sözleşmesine aykırıdır ve uluslararası barışı tehdit etmektedir." denildi.

Tunus hükümetinden "dost ülkelerle diplomatik girişimlerde bulunarak Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların durdurması" istenen açıklamada, tüm Tunuslulara "14 Eylül Perşembe günü oruç tutulması ve Arakanlı Müslümanlar için dua edilmesi" çağrısı yapıldı.

- "Rohingya Müslümanları yok ediliyor, dünya izliyor"

Öte yandan Arakan'daki katliam, Habib Burgiba Caddesi üzerinde bulunan Ulusal Tiyatro binası önünde de protesto edildi.

Ulusal Tiyatro binasının merdivenlerinde toplanan Demokratik Hareket'e bağlı onlarca kişi, Myanmar hükümetine tepki gösterdi.

Grup, "Myanmar'da akan kanı durdurun", "Myanmar'da Müslümanları öldürmeyi durdurun", "Rohingya Müslümanları yok ediliyor, dünya izliyor", "Rusya ve Çin azınlıklara yapılanlardan desteğini çek" yazılı dövizler taşıdı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle ölü sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.