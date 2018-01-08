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Tunus'ta bir Türk öldürüldü

- Tunus'un Bizerte vilayetinde Türk vatandaşına ait fabrikada çalışan bir Türk işçi öldürüldü

Tunus'ta bir Türk öldürüldü

BİZERTE (AA) - Tunus'un Bizerte vilayetinde Türk vatandaşına ait fabrikada çalışan bir Türk işçinin öldürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Tunus'un Bizerte vilayetine bağlı Menzeh Tamim bölgesinde bir Türk'e ait alüminyum doğrama fabrikasında çalışan Hüseyin Küçük isimli işçi öldürüldü.

Küçük'ün cesedinin cumartesi sabahı fabrikanın önünde, işçiler tarafından bulunduğu belirtildi.

İşçilerin polise durumu bildirmesinin ardından, Bizerte'deki adli makamların olay yerini incelediği ve soruşturma başlattığı kaydedildi.

Tunus adli makamlarının, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine Küçük'ün ölüm sebebini "başına sert bir cisimle vurulması" olarak açıkladığı aktarıldı.

Olayla ilgili ayrıca, akşam saatlerinde Küçük ile beraber görülen bir Türk işçinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Küçük'ün ailesiyle iletişime geçildiğini bildiren Tunus Büyükelçiliği kaynakları, sürecin takipçisi olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KüçükTunusTürk Işçi
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