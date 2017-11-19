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Tunus'ta Burgiba heykelinin dikilmesi tartışmaları

- Safakes'te bir depoda bulunan Burgiba heykelinin kente dikilecek olması protesto edildi

Tunus'ta Burgiba heykelinin dikilmesi tartışmaları

SAFAKES (AA) - Tunus'un Safakes kentinde ülkenin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Habib Burgiba heykelinin dikilecek olması protesto edildi.

Ülkenin güney kenti Safakes'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aktivistler, Burgiba heykelinin kente dikileceği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Göstericiler, "Putlara tahsis edilen paraları ülkenin sorunlarını çözmekte kullanın.", "Kamu malı heder oldu." yazılı pankartlar açtı.

Eylemde konuşan aktivist Zuheyr el-Ba'ti, "Bizim hava kirliliği, altyapı ve ekonominin kötüye gitmesi başta olmak üzere bir çok sorunumuz var. Heykel dikmeye ihtiyacımız yok." dedi.

Safakes Belediye Başkanı İmad es-Sebri, cuma günü yaptığı açıklamada, belediyeye ait bir depoda bakırdan yapılmış bir Burgiba heykeli bulunduğunu belirterek, bunun Tunus'un bağımsızlığına katkıda bulunan ulusal bir lidere layık olmadığını söylemişti.

Sebri, Burgiba'nın, "ülkenin 1978 yılındaki bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunan sembol bir isim olduğunu ifade ederek, kendisine iade-i itibar yapılacağını ve heykelinin kentte dikileceğini" belirtmişti.

Burgiba'ya karşı darbe yapan ülkenin devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali tarafından 1987'de başka bir yere taşınan Burgiba heykeli, 29 yıl sonra Mayıs 2016'da, başkent Tunus'ta Burgiba'yla aynı adı taşıyan caddedeki eski yerine taşınmıştı.

Heykelin yıllar sonra kaldırıldığı yere yeniden getirilmesi protestolara neden olmuştu.


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