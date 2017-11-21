Tunus'ta bütçe görüşmeleri

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, 2017 sonunda 2,3 oranında büyüme öngördüklerini belirterek, ekonominin canlandırılması için gerekli reformlar konusunda "geri adım atmayacaklarını" söyledi.

Meclisteki 2018 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında konuşan Şahid, ekonomide 2017 yılı sonunda 2,3 oranında büyüme öngördüklerini söyledi.

Şahid, 2018 yılı bütçesinde katma değer vergisi ve diğer ithalat vergilerinde artış konusunda, "Tüm taraflarla istişareye açığız. Ancak ekonomiyi canlandırmak için gerekli reformlara devam edeceğiz ve geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2017'de yüzde 6'sı oranında tahmin edilen cari açığın, 2018 yılında GSYİH'nin yüzde 4,9'una düşürülmesini hesapladıklarını aktaran Şahid, büyüme oranını ise yüzde 3'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Tunus, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sağladığı krediler için talep ettiği reformlar çerçevesinde, kamu maaşı yükünün hafifletilmesi konusunda baskı görüyor. Tunus hükümetinin, 2018 yılında kamu istihdamının durdurulması ve vergilerin artırılması politikalarına, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Tunuslu iş adamlarının bir araya geldiği çatı kuruluş Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) karşı çıkıyor.

UTICA yöneticileri, ithalat ve katma değer vergilerinin yükseltilmesi, işçilerden ve firmaların ödeyeceği sosyal güvenlik vergisine yüzde 1 oranındaki artış konusunda, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, bu adımların şirketlerin kapatılmasına yol açacağı karşılığını vermişti.

Benzer şekilde, kamuda istihdamın durdurulması ve kamu çalışanlarının işten çıkarılmasını kabul etmeyeceğini açıklayan UGTT'nin Başkanı Nureddin Tabbubi , "Tunus'ta bu durum devam ederse ve diğer taraflarda fedakarlığı üstlenmeyi reddederse, UGTT'nin öfkesinden sakının." diye konuşmuştu.

Tunus, 2011 yılında Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrim ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından demokratik geçiş sürecinde, anayasanın yazılması, iktidarın seçim yoluyla el değiştirmesi gibi birçok başarıya imza attı. Ancak devrim ekonomik beklentileri henüz karşılayamadı. Tunus genelinde özellikle de kırsalda, daha fazla kalkınma ve istihdam talebiyle hala çok sayıda gösteri düzenleniyor. İşsizlik yüzde 15 olarak kaydedilirken bu oranın kırsalda çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.