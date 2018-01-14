Tunus'ta devrimin yedinci yıl dönümü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, 2011 yılındaki devrimde yaralanan ve hayatını kaybeden, bu nedenle de imtiyaz hakları elde edecek kişilerin son listesini Mart sonuna kadar açıklayacaklarını söyledi.

Sibsi, Tunus devriminin yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkentin en fakir bölgelerinden birisi konumundaki Hay et-Tadamun mahallelerini ziyaret ederek, burada finansmanını kendisinin sağladığı gençlik merkezinin açılışına katıldı.

Tunus'ta 2011 yılında devrim sürecinde hayatını kaybeden ve yaralanan, bu sebeple imtiyazlı haklara sahip olacak "devrim şehitleri ve gazileri" listesi konusuna değinen Sibsi, "Devrim şehitleri ve gazilerinin nihai listesi en geç mart sonuna kadar hazır olacak." diye konuştu.

Tunus'ta 2018 yılı bütçe kanunun hayata geçmesinin ardından yaşanan hayat pahalılığına ilişkin "halkın öfkesini anladığını" dile getiren Sibsi, Tunuslulardan mevcut sosyal ve ekonomik krizin aşılması için sabırlı olmalarını istedi.

Sibsi, Tunus hükümetinin düşük gelirli ailelere sosyal yardımlar için 40 milyon dolar bütçe ayırmasının ve 200 bin aileye ücretsiz sağlık hizmetini içeren yardım paketinin iyi bir adım olduğuna dikkati çekti.

"Tunus devrim şehitlerinin aileleri ve devrim gazileri derneği" isimli bağımsız sivil toplum kuruluşu, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, yönetimi devrim sürecinin kurbanlarının dosyalarını araştırmayı yavaşlatmakla suçlamıştı.

Devrim zamanında yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları, başkentin sembolik Habib Burgiba Caddesi'nde Tunus devrimi yıl dönümü kutlamaları sırasında protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti.

"Arap Baharı"nın doğum yeri Tunus, 14 Ocak devriminde elde ettiği demokratik kazanımlarını korumayı başardı. Ancak ekonomi alanında aynı başarı elde edilemedi. Yeni bütçe yasasının hayata geçmesiyle yılbaşında gelen zamların ardından Tunus genelinde yaklaşık bir haftadır artan hayat pahalılığı protestoları yaşanıyor.