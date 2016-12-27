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Tunus'ta etnik ayrımcılık tartışmaları

- Kongolu iki öğrencinin bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Tunus'ta ırkçılık tartışmaları gündeme geldi

Tunus'ta etnik ayrımcılık tartışmaları

TUNUS (AA) - Tunus'ta Kongo vatandaşı iki öğrencinin bir Tunuslu tarafından bıçaklanarak yaralanması ülkede ırkçılık tartışması başlattı.

Kongolu iki kız öğrencinin cumartesi günü bıçaklı saldırıya uğramasıyla gündeme gelen etnik ayrımcılık ve ırkçılık konusu Tunus kamuoyunda ve basınında tartışılmaya devam ediyor.

Başbakan Yusuf Şahid'in dün "Etnik Ayrımcılığa Karşı Ulusal Gün" etkinliklerinde yaptığı konuşmada, "Köleliği dünyada ilk kaldıran ülke Tunus olmasına rağmen hala siyahilerin sıkıntı duyduğu ülkelerden biriyiz." diyerek öz eleştiride bulunmasının ardından konu bugün de basında genişçe yer aldı.

Tunus "Sabah" gazetesi "Biz gerçekten ırkçı mıyız?" manşetiyle çıkarken, "Tunuslular, hoşgörü ve açılımla tanınırken bir başkasını ırkı, etnik kökeni ya da dininden dolayı reddetme eğilimini içinde mi gizliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

"Sahafe" gazetesi de etnik ayrımcılık konusunu birinci sayfasının tamamına taşıdı. İbn-i Haldun'dan Habib Burgiba'ya Tunuslu ünlü şahsiyetlerin fotoğraflarına yer veren gazete, "Aşırılık ve ırkçılıktan uzak. İşte tanıdığımız Tunus bu." ifadelerini kullandı.

Tunuslu siyaset uzmanı Beşir Cüveyni ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun fazla büyütüldüğü görüşünü dile getirerek, Tunus halkının farklı renkler ve ırklarla yaşama konusunda çok deneyimli bir halk olduğunu vurguladı.

Cüveyni, tartışmaların ardında yabancı ülkelerin sivil toplum kuruluşları üzerinden Tunus halkının etnik konulara dair anlayışını başka mecralara dönüştürme çabası olabileceğini ifade etti.

Tunus'ta cumartesi günü meydana gelen olayın ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırı üzerine çoğunluğu öğrenci bir grup Afrikalı, pazar günü başkentteki belediye tiyatrosu önünde gösteri düzenleyerek hükümetten kendilerini koruması talebinde bulunmuştu.

Başbakan Şahid de dün yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Tunus'ta etnik ayrımcılığın yeri yoktur. Akılların değişmesi için çalışmamız gerekir. Toplumun belli bir kesimine ya da Tunus'un misafirlerine karşı etnik ayrımcılık cezalandırılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2009'da Tunus'ta öğrenim gören Afrikalı sayısı 12 bin civarında iken devrimden sonra bu sayı 6 bine düştü.


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Etnik AyrımcılıkırkçılıkTunusYusuf Şahid
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