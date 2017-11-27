Tunus'ta gelecek yıl temel gıda maddelerine zam yapılmayacak

TUNUS (AA) - Tunus'ta hükümet ile Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) arasında varılan anlaşma çerçevesinde 2018 yılında temel gıda maddelerine zam yapılmayacağı bildirildi.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, Başbakan Yusuf Şahid ile gerçekleştirdiği yaklaşık 4 saatlik görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Tabbubi, Başbakan ile görüşmesinin genel olarak "olumlu" geçtiğini ve "vatandaş için önem arz eden gıda fiyatlarında 2018 yılında fiyat artışı olmayacağı konusunda anlaşma sağlandığını" söyledi.

Hükümetin kamu sektörüne ilişkin adımlarını ele aldıklarını belirten Tabbubi, "Başbakan, kamu sektörünü göz ardı etmeyeceğini, tüm kamu kuruluşlarının ekonomik ve toplumsal etkinliğini artıracak biçimde yapılarını gözden geçirerek, tüm kurumları dosya dosya inceleyeceğini aktardı." dedi.

Tabbubi, daha önce mutabakat sağladıkları tüm maddelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti, ancak söz konusu anlaşmaların içeriğini paylaşmadı.

Başbakan Şahid'in ekonomiden sorumlu müsteşarı Rıza Saidi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, gelecek yıl cari açığı kapatmak için hükümetin sübvansiyonları azaltmasıyla ekmek, kahve, çay, içme suyu gibi bazı temel gıda maddeleri ve akaryakıtta fiyat artışı yaşanabileceğini söylemişti.

Tunus, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sağladığı krediler için talep ettiği reformlar çerçevesinde, kamu maaşı yükünün hafifletilmesi konusunda baskı görüyor. Tunus hükümetinin, 2018 yılında kamu istihdamının durdurulması ve vergilerin artırılması politikalarına, UGTT'nin yanı sıra Tunuslu iş adamlarının bir araya geldiği çatı kuruluş Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) karşı çıkıyor.







