Tunus'ta İsrail aleyhinde protesto

TUNUS (AA) - Tunus'ta İsrail ile ilişkilerin normalleştirilme girişimlerinin suç kapsamına alınması yönündeki yasa tasarısının onaylanması için gösteri yaptı.

Başkentin sembolik Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan onlarca kişi, Tunus ve Filistin bayrakları eşliğinde, İsrail ile ilişkilerin suç kapsamına alınması yönünde yasa tasarısının parlamentoda onaylanması için gösteri düzenledi.

İsrail'in işgalci politikaları ve ABD'nin Kudüs kararı aleyhinde sloganlar atan göstericiler, "Normalleşmeyi suç yapmak bir görevdir", "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir", "Siyonistler dışarı, Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin'in Dostları Girişimi Başkanı Beşir el-Hadri, gösteride yaptığı konuşmada, "Bizler bugün bu gösteri ile Tunus'taki yöneticiler ve özellikle de parlamentodan, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi ve iş birliği teklif edilmesini suç kapsamına alacak yasayı onaylamasını istiyoruz." dedi.



