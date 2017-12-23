Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Tunus'ta İsrail aleyhinde protesto

-Tunus'ta, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi girişimlerinin suç kapsamına alınması yönünde gösteri düzenlendi

Tunus'ta İsrail aleyhinde protesto

TUNUS (AA) - Tunus'ta İsrail ile ilişkilerin normalleştirilme girişimlerinin suç kapsamına alınması yönündeki yasa tasarısının onaylanması için gösteri yaptı.

Başkentin sembolik Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan onlarca kişi, Tunus ve Filistin bayrakları eşliğinde, İsrail ile ilişkilerin suç kapsamına alınması yönünde yasa tasarısının parlamentoda onaylanması için gösteri düzenledi.

İsrail'in işgalci politikaları ve ABD'nin Kudüs kararı aleyhinde sloganlar atan göstericiler, "Normalleşmeyi suç yapmak bir görevdir", "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir", "Siyonistler dışarı, Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin'in Dostları Girişimi Başkanı Beşir el-Hadri, gösteride yaptığı konuşmada, "Bizler bugün bu gösteri ile Tunus'taki yöneticiler ve özellikle de parlamentodan, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi ve iş birliği teklif edilmesini suç kapsamına alacak yasayı onaylamasını istiyoruz." dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinTunus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5