Tunus'ta İsrailli oyuncunun filmi durduruldu

TUNUS (AA) - İsrailli eski asker ve oyuncu Gal Gadot'un başrolde oynadığı Hollywood yapımı "Wonder Woman" adlı filmin gösterimi, Lübnan'ın ardından Tunus'ta da mahkeme kararıyla durduruldu.

Halk Hareketi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, partinin film hakkında nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuruda hüküm verilene kadar filmin gösterimin durdurulması kararının çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Tunus Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Migzavi, "Wonder Woman"ın başrolündeki Gadot'un eski bir İsrail askeri olduğunu hatırlatarak, "Dün nöbetçi mahkemeye başvurumuzu yaptık. Bu sabah da aynı yönde başvurusu bulunan Tunus Genç Avukatlar Derneğinden 50 avukatın bulunduğu duruşmada, filmin gösteriminin durdurulması kararı çıktı. Partimiz, her türlü siyonist ya da siyonizm çağrısı yapan girişimlerinin peşindedir." ifadelerini kullandı.

Filmin Tunus'taki dağıtım şirketlerinden Esad Gubertini, yerel basına yaptığı açıklamada, filmin gösterimine izin verilmemesine ilişkin kararın asılsız suçlamalara dayandığını savundu.

Yerel basında yer alan haberlerde, "Wonder Woman" isimli filmin Cezayir'de yarın bir festivalde izleyicilere sunulması planlanan ilk gösteriminin de benzer şekilde ertelendiği aktarıldı.

Lübnan ve İsrail'de aynı gün gösterime girmesi planlanan film, başrol oyuncusunun İsrail vatandaşı ve eski bir asker olması gerekçesiyle ilk olarak Lübnan'da İçişleri Bakanlığınca yasaklanmıştı.

Gadot'un, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında Hamas'ı kötüleyen ve İsrail ordusunu öven açıklamaları, filmi boykot tartışmalarının temelinde yer alıyor.