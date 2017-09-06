Tunus'ta kabine değişikliği

TUNUS (AA) - Tunus'ta geçen ay hükümette yaşanan istifanın ardından kabinede dört bakanlığın boş kalmasıyla gündeme gelen kabine revizyonu sonuçlandı.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye sundu.

Şahid, görüşmenin ardından, 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidilen listeyi Kartaca Sarayı'nda kamuoyuyla paylaştı.

Yeni kabinede, Savunma, İçişleri, Maliye, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği bakanlıklarında değişiklikler öne çıkarken, Adalet ve Dışişleri bakanları ise aynı kaldı.

Tunus'ta jandarma pozisyonundaki Ulusal Muhafızlık Komutanı Lütfi İbrahim İçişleri Bakanlığı görevine getirilirken, Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde aynı görevlerde bulunmuş iki bakan da kabine de yer aldı.

Yeni kabinede Eğitim bakanlığı görevine gelen Hatem bin Salim ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Rıza Şalgum, Bin Ali döneminde de görev yapmış isimler olarak öne çıktı.

Savunma Bakanlığına devrim sonrasında aynı görevi yerine getirmiş ancak Tunuslu siyasetçi Şükri Belid'in suikasta uğradığı olayın ardından istifa eden Abdulkerim Zubeydi getirildi.

Mecliste en çok sandalyeye sahip Nahda Hareketi Partisi ise üç bakanlıkla kabinede temsil edildi.

Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari, Sanayi ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı İmad Hamami, Teknoloji ve İletişim Bakanı Enver Marufi, Nahda'yı temsilen yeni kabinede yer aldı.

Öte yandan, Tunus'ta hükümette yer alan bakanlık seviyesindeki üst düzey bürokrat, yedi devlet sekreterliğinde değişikliğe gidildi.

Revizyonun ardından Yusuf Şahid'in açıkladığı yeni hükümetteki isimler ise şöyle sıralandı:

İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim

Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi

Maliye Bakanı Rıza Şalgum

Adalet Bakanı Gazi Ceribi

Dışişleri Bakanı Hamis Cihinavi

Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari

Eğitim Bakanı Hatem bin Salim

Yüksek Öğrenim Bakanı Selim Halbus

Sağlık Bakanı Selim Şakir

İş İstihdamı ve Meslek Edindirme Bakanı Fevzi Abdurrahman

Ulaştırma Bakanı Rıdvan İyare

Devlet Mülkleri Bakanı Mebruk Kurşid

Sanayi Bakanı ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı İmad Hamami

Ticaret Bakanı Amr el-Bahi

Kadın Bakanı Nezihe el-Abidi

Yerel İşler ve Çevre Bakanı Riyad Muahhar

Din İşleri Bakanı Ahmed Azum

Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi

Gençlik ve Spor Bakanı Macid Velin eş-Şareni

Enerji ve Madenler Bakanı Halid Kadur

Donanım Bakanı Muhammed Salih Arfavi

Tarım Bakanı Semir Tayyib

Turizm Bakanı Selma el-Lumi

Kültür İşleri Bakanı Muhammed Zeyn Abidin

Teknoloji ve İletişim Bakanı Enver Marufi



