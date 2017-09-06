Tunus'ta kabine değişikliği

TUNUS (AA) - Tunus'ta geçen ay hükümette yaşanan istifanın ardından kabinede dört bakanlığın boş kalmasıyla gündeme gelen kabine revizyonu sonuçlandı.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye sundu.
Şahid, görüşmenin ardından, 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidilen listeyi Kartaca Sarayı'nda kamuoyuyla paylaştı.
Yeni kabinede, Savunma, İçişleri, Maliye, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği bakanlıklarında değişiklikler öne çıkarken, Adalet ve Dışişleri bakanları ise aynı kaldı.
Tunus'ta jandarma pozisyonundaki Ulusal Muhafızlık Komutanı Lütfi İbrahim İçişleri Bakanlığı görevine getirilirken, Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde aynı görevlerde bulunmuş iki bakan da kabine de yer aldı.
Yeni kabinede Eğitim bakanlığı görevine gelen Hatem bin Salim ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Rıza Şalgum, Bin Ali döneminde de görev yapmış isimler olarak öne çıktı.
Savunma Bakanlığına devrim sonrasında aynı görevi yerine getirmiş ancak Tunuslu siyasetçi Şükri Belid'in suikasta uğradığı olayın ardından istifa eden Abdulkerim Zubeydi getirildi.
Mecliste en çok sandalyeye sahip Nahda Hareketi Partisi ise üç bakanlıkla kabinede temsil edildi.
Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari, Sanayi ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı İmad Hamami, Teknoloji ve İletişim Bakanı Enver Marufi, Nahda'yı temsilen yeni kabinede yer aldı.
Öte yandan, Tunus'ta hükümette yer alan bakanlık seviyesindeki üst düzey bürokrat, yedi devlet sekreterliğinde değişikliğe gidildi.
Revizyonun ardından Yusuf Şahid'in açıkladığı yeni hükümetteki isimler ise şöyle sıralandı:
İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim
Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi
Maliye Bakanı Rıza Şalgum
Adalet Bakanı Gazi Ceribi
Dışişleri Bakanı Hamis Cihinavi
Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari
Eğitim Bakanı Hatem bin Salim
Yüksek Öğrenim Bakanı Selim Halbus
Sağlık Bakanı Selim Şakir
İş İstihdamı ve Meslek Edindirme Bakanı Fevzi Abdurrahman
Ulaştırma Bakanı Rıdvan İyare
Devlet Mülkleri Bakanı Mebruk Kurşid
Sanayi Bakanı ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı İmad Hamami
Ticaret Bakanı Amr el-Bahi
Kadın Bakanı Nezihe el-Abidi
Yerel İşler ve Çevre Bakanı Riyad Muahhar
Din İşleri Bakanı Ahmed Azum
Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi
Gençlik ve Spor Bakanı Macid Velin eş-Şareni
Enerji ve Madenler Bakanı Halid Kadur
Donanım Bakanı Muhammed Salih Arfavi
Tarım Bakanı Semir Tayyib
Turizm Bakanı Selma el-Lumi
Kültür İşleri Bakanı Muhammed Zeyn Abidin
Teknoloji ve İletişim Bakanı Enver Marufi