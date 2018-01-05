Tunus'ta Kartaca Anlaşması toplantısı

TUNUS (AA) - Tunus'taki ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "ülkenin istikrarı" için anlaşmaya devam kararı aldı.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi partilerden Nahda Hareketi Partisi lideri Raşid el-Gannuşi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu olan Nida Tunus Hareketi Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus Projesi Genel Sekreteri Muhsin Merzuk, Özgür Yurtsever Birliği Başkan Yardımcısı Semira eş-Şevaşi, Afak Tunus Partisi Başkanı Yasin İbrahim katılırken, Cumhuriyetçi Parti ise katılmadı.

Kartaca Anlaşması'na taraf olan sivil toplum kuruluşları Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Tunuslu iş adamlarının bir araya geldiği çatı kuruluş Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği (UTAP) temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.



UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplantıya katılan tüm taraflar siyasi istikrarın devamı konusunda mutabık kaldı." dedi. Tabbubi, tarafların ilerleyen bir tarihte yeniden buluşma kararı aldığını aktardı.



UTAP Başkanı Abdulmecid ez-Zar de toplantıya katılan partilerin çoğunluğunun siyasi istikrara bağlı olduklarını yinelediği ve herhangi bir kabine revizyonunun görüşülmediği bilgisini paylaştı.

- Kartaca Anlaşması

Tunus'ta 2014'teki seçimden galip çıkan Nida Tunus Partisi'nde yaşanan iç karışıklıklar ve istifalar neticesinde hükümet 2016'da meclisten güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin talebiyle Kartaca Sarayı'nda pek çok siyasi parti ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla başlayan hükümet kurma çalışmaları bir aydan fazla sürmüştü.

Kartaca Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından aralarında mecliste en çok vekili bulunan Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin de yer aldığı 8 parti, Temmuz 2016'da imzaladıkları Kartaca Anlaşması ile Yusuf Şahid liderliğinde ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını kararlaştırmıştı.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Tunuslu iş adamlarının bir araya geldiği çatı kuruluş Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği'nden (UTAP) oluşan üç sivil toplum kuruluşu da "Kartaca Anlaşması" ismi verilen mutabakatı imzalayarak kurulan ulusal uzlaşı hükümetine destek vermişti.