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Tunus'ta Kurban Bayramı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.Başkent Tunus'taki Kartaca bölgesinde yer alan Malik İbn Enes Camisi, sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla...

Tunus'ta Kurban Bayramı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Tunus'taki Kartaca bölgesinde yer alan Malik İbn Enes Camisi, sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid ve bazı bakanlar da "cellabe" adı verilen yerel kıyafet giyerek camide cemaatin arasında yer aldı.

Namazın ardından, bayram hutbesi okundu. Müslümanlar, kesecekleri kurbanların kabul edilmesi ve kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacılar için dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıTunusTunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi
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