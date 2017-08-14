TUNUS (AA) - Tunus'ta Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin "mirasta kadın-erkek eşitliğine" yönelik açıklaması ülkede miras ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sibsi'nin 13 Ağustos Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende söylediği, "Kadın ile erkek arasında tam bir eşitliğe ulaşana dek aşamalı olarak mirasla ilgili medeni kanun üzerinde düzenleme yapılması arzulanıyor." şeklindeki ifadesi ülkede farklı tepkilere neden oldu.

Tunus Müftülüğü konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada Sibsi'nin sözlerine destek verdi.

Müftülük açıklamasında "Cumhurbaşkanı'nın teklifi hanif dinimizin çağrıda bulunduğu hak ve görevler konusunda kadın-erkek eşitliği ilkesinin işler hale getirilmesi, garanti altına alınması ve kadının yerinin desteklenmesi anlamındadır." denildi.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Nahda Hareketi Partisi'nden henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, hareketin lider kadrosunda yer alan Eski Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam yerel basına verdiği demeçte, "Biz görüşümüzü meclisteki diğer parti gruplarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından açıklayacağız."dedi.

"Bizler eşitlik ilkesinin yanındayız, kadına karşı her türlü ayrımcılığın karşısındayız." diyen Abdüsselam, Sibsi'nin konuşmasına ilişkin "Bu, Cumhurbaşkanı'nın bir komisyon kurulması ve konuya ilişkin çalışmalarını meclise sunarak orada tartışılması şeklinde bir çağrısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nahda Hareketi Partisi milletvekili Mihreziye Abidi ise "konunun ülkenin öncelikleri arasında olmadığını" belirterek, "Bu tasarı için din alimlerini, fakihleri ve tüm siyasi tarafları dinlemek gerekiyor." dedi.



Tunuslu gazeteci ve yazar Ziyad el-Hani de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı yorumda, "Sibsi'nin kararı, İmam Malik'in cesaretine denk devrimci bir karardır." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta miras hukuku İslam fıkhına göre işletiliyor. Yasalara göre tek eşlilik kuralının geçerli olduğu ülkede, kadın hareketleri çeşitli sosyal platformlarda baskın gücünü kullanıyor.

Meclisteki çeşitli partilerden 27 milletvekili 2016'da "mirasta kadın-erkek eşitliği" konusunu bir kanun teklifiyle gündeme taşımış, ancak yaşanan sert tartışmalar ve oluşan ciddi muhalefet nedeniyle konu rafa kaldırılmıştı.

Tunus Müftüsü Osman Bıttih de 2016'daki meclis komisyonunda bu konuya ilişkin düzenlenen oturumda "Miras konusunda kadın-erkek eşitliği caiz değildir. Kuran'da bu konuda açık ayet bulunmaktadır. Açık ve kesin delil olan konuda ictihad olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

