Tunus'ta muhalefetin

TUNUS (AA) - Tunus'ta ulusal koalisyonun iktidar ortağı Nahda Hareketi Partisi, 2018 Bütçe Kanunu'nda öngörülen ek vergilere karşı muhalefet partilerinden gelen protesto çağrılarını kınadı.

Nahda Hareketi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Parlamentoda bütçe yasasının maddelerini onaylayan ve şimdi de sokak aracılığıyla bunu düşürmeye çalışan partilerden protesto çağrıları gelmesi sorumsuzluktur. Bu, siyasi hesaplaşmalar ve seçim kaygıları ile kamu güvenliğini ve istikrarı tehdit etmektir." ifadelerine yer verildi.

Nahda Hareketi, açıklamasında, "mevcut zor durumlar çerçevesinde anarşi ve tahrik çağrılarına karşı tüm partilerin bir araya gelip sorumluluk üstlenmesi" çağrısında bulundu.

Tunus parlamentosunda 15 milletvekili bulunan muhalefetteki Halkçı Cephe ile Halkçı Hareket ve Ulusal İnşa Partisi, bazı ürünlere getirilen ek vergilerin yol açacağı fiyat artışlarını protesto etmek için gösteri çağrısı yapmıştı.

Parlamentoda kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu çerçevesinde, bütçedeki açığı azaltmak amacıyla akaryakıt, telekomünikasyon, internet ve kozmetik ürünlerine ek vergi uygulanması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Yusuf Şahid, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ek vergilerin devletin sübvansiyon sağladığı temel ihtiyaç ürünlerine değil, ithal edilen lüks tüketim mallarına getirildiğini söylemişti.