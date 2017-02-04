Tunus'ta muhalif lider Belıyd'ın öldürülmesi

TUNUS (AA) - Tunus'ta gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, 6 Şubat 2013'te öldürülen muhalif lider Şükri Belıyd'in öldürülmesiyle ilgili sır perdesinin aralanmasını istedi.

Tunus Halk Cephesi Koalisyonu yanlısı göstericiler, Belıyd'ın ölüm yıl dönümü öncesinde düzenledikleri gösteride, "Nahda ve Nida Tunus, şehitlerin düşmanları", "Ey Belıyd, senin yolundan devam ediyoruz" ve "Şehid, bize davamızdan vazgeçmememizi vasiyet etti" şeklinde sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Halk Cephesi Koalisyonu sözcüsü Hama el-Hemmami, Belıyd'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçtiğini belirtti ve gerçekler ortaya çıkıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Hemmami, "4 yıl sonra çıkan sonuç, suikastın devletin suçu olduğunu gösteriyor. Nahda ve Nida Tunus, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına hala engel oluyor. Yargı da gerçekleri örtme aracı olarak kullanılıyor." dedi.

Hemmami, siyasi suikastlar aydınlatılmadan terörle mücadele edilemeyeceğini ve Tunus'tan sökülüp atılamayacağını vurguladı.

Şükri Belıyd, 6 Şubat 2013'te evinin önünde vurularak öldürülmüştü.