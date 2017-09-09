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Tunus'ta Nahda'nın sivilliği tartışması

-Nahda Genel Başkan Yardımcısı Ureyd: - "Nahda Hareketi başından beri demokratiktir. Demokrasiyle ilgili rüştünü hem iktidarda hem muhalefette kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanının harekete yönelik hükümlerine katılmıyoruz."

Tunus'ta Nahda'nın sivilliği tartışması

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ali Ureyd, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin Nahda Hareketi'ne yönelik "sivillik" çıkışına karşı, partisinin demokrasideki rüştünü ispat ettiğini söyledi.

Tunus eski başbakanı Ureyd, başkent Tunus'ta bugün gerçekleştirilen Tekettül Partisi Genel kongresinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ureyd, "Nahda Hareket başından beri demokratiktir. Demokrasiyle ilgili rüştünü hem iktidarda hem muhalefette kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanının harekete yönelik hükümlerine katılmıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hafta içinde yerel basına verdiği bir röportajda, "Nahda Hareketi ile koalisyonun hareketi sivil kanada çekme amacı taşıdığı ancak bu değerlendirmelerinde hata yaptıkları" çıkışı tartışmaya yol açmıştı.

-"Nahda sivillikte birinciler arasındadır"

Ureyd, cumhurbaşkanının görüşlerine saygı duyduklarını ancak katılmadıklarını vurgulayarak, "Eğer ki Tunus'taki partiler sivillik derecesine göre numaralandırılsa, Nahda birinciler arasındadır. Tunus'un meseleleri sivillik veya siyasi sistem değildir. Bilakis yolsuzlukla, terörle mücadele, mali denge, ekonomik kalkınma ve gelecek belediye seçimleridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hafta içinde yerel basına verdiği röportajda, "Nahda Partisi, diğer partiler gibi bizimle koalisyona hazırdı. Nahda, koalisyon teklifini şartsız kabul etti. Biz de 'En azından Nahda'nın sivil kanada gelmelerine katkı sağlarız' dedik. Ancak sanırım hata yaptık." şeklindeki açıklamaları, Tunus kamuoyunda tartışma başlatmıştı.

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