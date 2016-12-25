Tunus'ta uçak mühendisinin öldürülmesine tepkiler

TUNUS (AA) - Uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin suikastle öldürülmesine tepkiler ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolarla devam ediyor.

Suikastin gerçekleştirildiği ve Zevvari'nin doğum yeri Safaks'ta üç gösteri düzenlendi.

Tunuslu Mühendisler Odası, Tunuslu imamlar ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Safaks Şubesince düzenlenen gösterilerde Filistin ve Tunus bayraklarının yanında suikasti lanetleyen pankartlar taşındı.

Gösterilerde atılan sloganların ortak teması "Filistine destek" ve "İsrail ile normalleşmeye hayır" çağrıları oldu.

Gösterilere düzenleyen sivil toplum kuruluşları üyelerinin yanında toplumun çeşitli kesimlerinden binlerce kişi katıldı.

Mühendisler Odası Safaks Şubesi Müdürü Adnan Ayyadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Egemenliğimize ve bilim insanlarımıza saldırılmasını kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Olayın hesabının mutlaka sorulması gerektiğini belirten Ayyadi bunun için gerekli icraatların yerine getirilmesini istedi.

Safaks Lahami Camisinden başlayan Tunuslu imamların yürüyüşünde ise sembolik tabut taşındı.

Safaks'ta farklı noktalarda başlayan gösterilere katılanlar, Valilik binası önünde buluştu.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.



Suikastın ardından olayda İsrail'in parmağı olduğu iddiaları toplumda infiali artırdı. Saldırının gerçekleştiği yerde yapılan video çekimlerinin İsrail 10'uncu kanalında yayınlanmasıyla başlayan egemenliğin ihlali düşüncesi toplumun tepkilerini güçlendirdi.

Başlangıçta tepkisiz kalmayla suçlanan hükümet ve resmi makamlar suikastte yabancı parmağının kesinliğini ortaya koyarken, İsrail'e dönük suçlamalar için henüz delillerin kesinleşmediğini belirtiyor.

Filistin davasına toplumsal ve yönetim desteğinin her zaman canlı olduğu Tunus'ta, Zevvari suikastine ilişkin gösterilerin sürmesi bekleniyor.