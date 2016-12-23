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Tunus'ta uçak mühendisinin ölümüne tepkiler

- Zevvari suikasti ülkede İsrail karşıtlığını artırırken, Filistin'e desteği güçlendiriyor

Tunus'ta uçak mühendisinin ölümüne tepkiler

TUNUS (AA) - Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin suikastında İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın parmağının olduğu iddiaları ülkede İsrail karşıtlığını artırırken, Filistin'e desteği güçlendiriyor.

Başkent Tunus ve Safaks'ta Zevvari'nin ölümü çeşitli şekillerde protesto edildi.

Başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde Tunus Öğrenci Konfederasyonu tarafından düzenlenen gösteride ilginç sahneler yaşandı.

Zevvari'nin de öğrencilik yıllarında üye olduğu Öğrenci Konfederasyonu üyeleri, Habib Burgiba Caddesi boyunca Tunus ve Filistin bayraklarına sarılı tabut taşıyarak sembolik cenaze töreni düzenledi. Protestoların merkezi olan Milli Tiyatro binası önünde toplanan göstericiler İsrail karşıtı, Filistin'e yanlısı sloganları attı.

Tunus Öğrenci Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Necmeddin Falihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konfederasyonun; devletin, İsrail istihbarat teşkilatı aleyhinde uluslararası platformlarda davalar açmasını ve suikastle ilgili halka karşı dürüst olmasını istediğini söyledi.

Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı Üsame Sevvara da "Devletten istenen, şehidin adının Tunus Üniversitesinde ölümsüzleştirilmesi ve ruhunun anısına araştırma merkezleri ve üniversitelerin geliştirilmesidir." dedi.

Zevvari'nin memleketi Safaks'ta bir lig maçının oynandığı futbol stadında yapılan gösteride de futbol severler tribünlerde Zevvari'ye ait dev poster ve büyük bir Filistin bayrağı açtı.

Bir dakika saygı duruşuyla başlayan maç boyunca Filistin'i destekleyen sloganlar atıldı.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu kaydedilen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.

Suikastın ardından olayda İsrail'in parmağı olduğu iddiaları toplumda infiali artırdı. Olayın ardından Safaks kentinde olay mahallinde yapılan televizyon çekimlerinin canlı olarak İsrail 10'uncu kanalında yayınlandığının anlaşılması Tunusluların tepkilerinin artmasına neden oldu.

Resmi makamların başlangıçta olaylara karşı tepkisiz kalması Tunus'ta tepkilerin artmasına neden olmuştu. Ancak olayla ilgili incelemelerin derinleşmesiyle yabancı unsurunun güçlenmesi ülkede ulusal bilinç göstergesi olarak protestoların artmasına neden oldu. Son olarak Tunus parlamentosu genel kurulunda olayla ilgili oturum düzenlendi.

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GösteriTunusTunuslu Uçak Mühendisi Muhammed Ez-Zevvari
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