Tunus'ta uluslararası güneş enerjisi zirvesi

TUNUS (AA) - Enerji ve Madenler Bakanı Halid Kadur, Tunus'un yakıt enerjisindeki imkanlarının az olduğunu, dolayısıyla Tunus hükümetinin stratejisini yenilenebilir enerji alanına yönlendirdiğini belirterek, "Güneş enerjisi bizim açımızdan çok uygun. Tunus'un güneyi güneş ışını alımında metrekarede yıl içinde 2 bin kilovat ile dünyanın en iyi noktalarından biridir." dedi.

Tunus'ta düzenlenen "2. BGS Solar Zirvesi"nde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Kadur, bu toplantının, Tunus'un güneş enerjisine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kadur, Tunus'un yakıt enerjisindeki imkanlarının az olduğuna dikkati çekerek, "Yakıt enerji üretimimiz yerel ihtiyacın sadece yüzde 50'sini karşılıyor. Günlük üretimimiz gerçekten çok basit ve ihtiyaçlarımızı karşılamıyor." diye konuştu.

Tunus hükümetinin bundan dolayı stratejisini yenilenebilir enerji alanına yönlendirdiğini dile getiren Kadur, bu alandaki ayrıcalıklardan örnekler verdi.

Öncelikle Tunus'un güneş ve rüzgar yönünden oldukça zengin olduğunu, bu alandaki projelerin bir an önce hızlandırılması gerektiğini ifade eden Kadur, söz konusu enerji kaynağını "yeşil ve çevre dostu" olarak nitelendirdi.

Kadur, bu alandaki yatırımların yerli üretimle gerçekleştirilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu alan ülkedeki istihdama da katkı sağlayacak. Güneş enerjisi bizim açımızdan çok uygun. Ülkenin güneyi güneş ışını alımında metrekarede yıl içinde 2 bin kilovat ile dünyanın en iyi noktalarından biridir. Bu bizim yenilenebilir enerjide ilerlememizi gerektiriyor. Ancak güneş enerjisinde depolama alanında teknolojik gelişim henüz yeterli değil. Bizim elektrik enerji kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerekiyor."



