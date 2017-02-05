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Tunus'ta yabancı savaşçılar tartışması

- Terör mensuplarının kriz bölgelerinden ülkeye muhtemel dönüşü protesto edildi

Tunus'ta yabancı savaşçılar tartışması

TUNUS (AA) - Tunus'un başkentindeki meşhur Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride sivil toplum örgütleri, yurt dışındaki terör mensubu Tunusluların ülkeye dönüşüne karşı olduklarını duyurdu.

Bağımsızlar Birliği, SOS Terör, Temerrüd Hareketi, Bardo Direnişi Koordinesi gibi sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteride, hükümetin yurt dışındaki terör mensuplarının ülkeye dönüşüyle ilgili konuda ihmalkar davrandığı ifade edildi.

Terör karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Tunus özgürdür, terör dışarı", "Ey terörist, ey hain, hepimiz koruyucusuyuz ülkenin" şeklinde slogan attı.

Protestocular arasında bulunan Tunuslu Tarihçi Aliye Amira, gösterinin hükümeti bu konuda uyarmak amacıyla yapıldığını, terörle mücadele kanunu konusunun yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Terör konusunun ciddiye alınması konusunda hükümete baskı yapmayı da hedeflediklerini dile getiren Amira, "Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi, suikastle öldürülen Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahmi'nin katili ve planlayıcılarını ortaya çıkaracağı konusunda vaatlerde bulunmuştu ancak şu ana dek tahkikatlarda önemli bir gelişme olmadı." diye konuştu.

Bu arada Tunus vatandaşı olduğu bildirilen terör örgütü mensuplarının sayıları konusunda farklı rakamlar ortaya konurken, son olarak Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub, bu teröristlerin sayısının 3 bine yakın olduğunu ve kimler olduğunun devlet tarafından bilindiğini kaydetti.

Özellikle Suriye'de Halep kentinin Beşşar Esad rejimi tarafından ele geçirilmesinin ardından kriz bölgelerinden Tunuslu teröristlerin ülkeye dönüşüne dair konular, ülkenin gündeminde yer almaya başladı.

Bir kısım muhalefet, teröristlerin ülkeye dönüşünün büyük sorun yaratacağını ve ülkeye sokulmamaları gerektiğini söylerken, yetkililer bunun hukuki yönünün mümkün olmadığını ancak gelenler hakkında hukuki işlemlerin yapılacağını, suçluların cezalandırılacağını kaydediyor.

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken, hükümet kanadında bu teröristlere özel cezaevi inşası konusunda çalışmaların sürdüğü açıklamaları yapılıyor.

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